Im selben Jahr erschien der Rocksong »(I Can’t Get No) Satisfaction«. Der Titel gehört bei der Jubiläumstour zusammen mit anderen Stones-Klassikern wie »Paint It Black«, »Jumpin' Jack Flash« oder »Start Me Up« auch jetzt wieder zum Programm. Der Kartenvorverkauf für die Berliner Waldbühne startet am 1. Juli.

In Deutschland sind die Stones ansonsten nur in München und Gelsenkirchen zu sehen. Weitere Auftritte finden unter anderem in Madrid, Liverpool, Mailand, London, Wien und Stockholm statt. Für die schwedische Hauptstadt war zunächst auch das Abschlusskonzert geplant. Zuletzt musste die Band einen Auftritt in Amsterdam absagen. Frontman Mick Jagger hatte sich mit Corona angesteckt.