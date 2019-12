Mit 61 Jahren Roxette-Sängerin Marie Fredriksson ist tot

Ihre Songs waren Ohrwürmer und liefen auf Engtanzpartys in Dauerschleife: Marie Fredriksson war die Sängerin des schwedischen Duos Roxette. Am Dienstag teilte ihr Band-Partner Per Gessle mit, dass Fredriksson nach schwerer Krankheit gestorben sei. 17 Jahre hatte sie gegen Krebs gekämpft. Fredriksson wurde 61 Jahre alt.

Mit persönlichen Worten dankte Gessle der Sängerin, mit der er mehr als 30 Jahre auf der Bühne gestanden hatte: "Du warst eine herausragende Musikerin, eine großartige Sängerin und außergewöhnliche Performerin", schrieb er auf Facebook.

"Danke Marie, danke für alles! Du warst eine ganz besondere Musikerin, eine Sängerin auf einem Niveau, das wir kaum wieder erleben werden. Du hast meine schwarz-weißen Lieder mit den schönsten Farben ausgemalt", schrieb Gessle in einer Mitteilung, die die schwedische Zeitung "Expressen" veröffentlichte. "Du warst eine wunderbare Freundin in über vierzig Jahren. Ich bin stolz, geehrt und glücklich, dass ich so viel Zeit mit dir, deinem Talent, einer Wärme, deiner Großzügigkeit und deinem Humor teilen durfte."

Bereits 2002 war ein Hirntumor bei Fredriksson diagnostiziert worden. Im Frühjahr 2016 musste Roxette wegen des Gesundheitszustandes der Sängerin eine Tournee durch Deutschland und Österreich absagen. 2015 hatten sie ihre große Jubiläumstournee gestartet, um das 30-jährige Bestehen der Band zu feiern.

1958 geboren, absolvierte Fredriksson ein Studium an der Musikhochschule Svalöv. Anschließend erhielt sie mit ihrer Band MasMas Barn einen Plattenvertrag. Der Erfolg wollte sich jedoch nicht so recht einstellen. 1986 gründete sie zusammen mit Gessle das Pop-Duo Roxette, ihr erstes Album war "Pearls Of Passion" mit der Single "Neverending Love". Allerdings waren sie damit zunächst nur in Schweden erfolgreich. Ihren weltweiten Durchbruch schafften sie 1989 mit dem Hit "The Look" von dem Album "Look Sharp". Zahlreiche Top-Ten-Hits in Europa, Asien, Südamerika und den USA folgten. Damit wurde Roxette zum erfolgreichsten Popexport seit Abba.

Zu den berühmtesten Titeln zählen "It Must Have Been Love", der Soundtrack zu "Pretty Woman" und "Listen to Your Heart".