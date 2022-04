Album der Woche mit Sault Himmlische Chöre gegen irdischen Horror

Kurz abgehört:

Let’s Eat Grandma – »Two Ribbons«

Wie viele andere Pop-Acts wurden auch Let’s Eat Grandma von der Pandemie hart ausgebremst. Mit ihrem zweiten Album »I’m All Ears« hatte das britische Duo die Ohren von KritikerInnen und Publikum weit geöffnet, der große Durchbruch stand bevor. Aber dann kam der Lockdown – und die seit Kindergartentagen bestehende Freundschaft zwischen Rosa Walton und Jenny Hollingworth aus Norwich, zuvor ein nahezu symbiotisches Geflecht, begann im Frust zu zerfransen – in einsame Einzelstränge, »two ribbons«. Das so betitelte neue Album erzählt nun vor der Kulisse selbstbewusst glitzernder Dance- und Synthie-Pop-Hymnen sowie einiger akustischer Balladen sehr berührend von den Zweifeln und Verletzungen, die das Kitten der Beziehung und die Rettung der Band beinhaltete – ein magischer, instrumentaler Friedhofspaziergang inklusive, denn zu aller Corona-Tristesse kamen auch noch die tragischen Tode von Hollingworths Freund Billy Clayton und Produzentin Sophie. «I just want to be your best friend, just like it always was«, singt Hollingworth flehentlich im Titelsong. Zum Glück haben sie ihren fast verlorenen Faden wieder verknüpft. Zu einer neuen, erwachseneren Version. (7.6)