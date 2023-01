PiL hat es in die engere Auswahl von sechs Titeln geschafft, um Irland bei dem Wettbewerb im Mai zu vertreten. Irland ist das Geburtsland von John Lydons Eltern. Er selbst kam in Großbritannien zur Welt, das den ESC in diesem Jahr als Nachrücker für die Ukraine ausrichtet.

»Es ist allen gewidmet, die auf dem Weg durchs Leben schwere Zeiten durchmachen mit der Person, die ihnen am meisten bedeutet«, schrieb der 66 Jahre alte Lydon über seinen am Montag veröffentlichten Song »Hawaii« auf der offiziellen Website von PiL . »Es ist auch eine Botschaft der Hoffnung, dass Liebe am Ende alles überwindet.«