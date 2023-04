Er schob die Karrieren von Madonna, Talking Heads und vielen anderen an, war an der Gründung der Rock and Roll Hall of Fame Foundation beteiligt und wurde 2005 selbst in die Rock Hall of Fame aufgenommen. Nun ist der Musikmanager Seymour Stein tot. Nach Angaben seiner Familie starb er am Sonntag im Alter von 80 Jahren in Los Angeles. Er litt an Krebs.