O´Connor sagt recht häufig »Ich weiß nicht« in dem Interview, aber weiß eigentlich doch, was sie zu sagen hat. Und sie macht es dem Interviewer, den man leider nur aus dem Off hört, nicht leicht. Er fragt: »Hat sich viel verändert in Ihrem Leben in den vergangenen Jahren?« Und sie: »Ja klar, jedermanns Leben verändert sich.« Sie finde zudem nicht, dass Musikerinnen und Musiker über Politik reden sollten, nur weil sie Musik machen. Sie selbst wisse nicht genug, um zum Beispiel über die Situation in Irland sprechen zu können. Die Sängerin beweist mit 23 tatsächlich mehr Weitsicht als manche im ganzen Leben.