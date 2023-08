Fans von Sinéad O’Connor sollen sich am Dienstag in Irland von der verstorbenen Musikerin verabschieden können. Im Küstenort Bray südlich von Dublin soll es einen Trauerzug geben, wie die Zeitung »Irish Times« und der Rundfunksender RTÉ am Sonntag unter Berufung auf ein Statement der Familie berichteten.