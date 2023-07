Die irische Sängerin Sinéad O’Connor ist im Alter von 56 Jahren gestorben. »Mit großer Traurigkeit geben wir den Tod unserer geliebten Sinéad bekannt«, heißt es in einer Erklärung, aus der die Sender RTE und BBC zitieren . »Ihre Familie und Freunde sind am Boden zerstört und bitten um Privatsphäre in dieser schweren Zeit.«