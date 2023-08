Währenddessen wurde seine Musik in einigen Ländern zum Kult – unter anderem in Australien, wo er Ende der Siebziger- und Anfang der Achtzigerjahre sogar tourte. Vor allem aber in Südafrika wurde er zum Star. Songs wie »Sugar Man«, »I Wonder« und »Climb Up On My Music« wurden dort Klassiker. Viele junge Menschen sahen darin ihren Protest gegen das Apartheidregime gespiegelt.