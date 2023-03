Album der Woche mit Sleaford Mods Lizenz zum Granteln

Einer der vielen Höhepunkte des Albums ist das auf einem skelettiertem Trap-Beat aufsitzende »DIWhy«, in dem sich Williamson mit uniformiert tätowierten Untergrund-Punk-Bands anlegt: »You’re not DIY, you’re a fucking twat«, ätzt er, nachdem er im Intro einen passiv-aggressiven Provo-Dialog abgeliefert hat (»Hey Mann, Du hast gerade eins Deiner Tatoos verloren«/ »Ach, hab ich?«) und zeigt dann in nur wenigen narrativen Zeilen, warum er einer besten und lustigsten Pop-Prosaisten zurzeit ist: »I saw a doctor/ I said ‚Why do I feel like slapping these BnM goths, all this post punk dross?‘/ He said ‚Because they’re fucking cunts, Jason, fucking hit ‘em’« Schwachmaten-Kloppe, vom Arzt verordnet, was will man mehr? »BnM« steht übrigens für Beer & Meat, also bräsige Bierwampen-Wurstigkeit. Die echten, wahren Punks, das sind halt die Arbeiterklassen-Mods.

Auch die von der Aristokratie und dem «Right Wing Beasts« überfallenen und vergewaltigten »right wing twats« haben ihre Köpfe voller Soße, »you’re a tin of baked beans«, schimpft Williamson. Der »Tory Kong«, also der Regierungsapparat der britischen Konservativen, wird mit mokantem Urwald-Getrommel zum »mythical beast« und »flesh eating monster« stilisiert.

Bei aller gallebitteren Saftigkeit der Texte zeigt sich der Sänger aber auch besorgt über die steigende Gewaltbereitschaft auf der Straße: »Smash Each Other Up« ist das bisher vielleicht bedrückendste Stück der Sleaford Mods: Andrew Fearn, der auf diesem Album etwas freier mit Punk-, Rock-Gitarren, Funk und Trip-Hop experimentiert, breitet unter Williamsons nachdenklichem Text so etwas wie eine gespenstische Elektronik-Ballade aus.

Die Band zeigt sich musikalisch diverser und ausgereifter, lädt mit Dry-Cleaning-Sprechsängerin Florence Shaw auch mal Gäste ein, bleibt aber ihrem Prinzip der Unmittelbarkeit treu, auch wenn sie sich inzwischen teuerste Studio-Mätzchen leisten könnten: Stakkato-Beats und Shouts, mehr braucht es nicht für diese »Rythms of Class« – auch wenn gerade dieser letzte Track des Albums fast wie ein klappriger Synthie-Pop-Song wirkt. Jetzt mal nicht weich werden, dafür sind die Zeiten zu hart. (8.5)