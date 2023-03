Album der Woche mit Slowthai Der Robbie Williams des britischen Rap

Schön im Sinne von ästhetisch ist das alles nicht, aber es hat eine seltsam berührende, zum Zuhören zwingende Energie, aus der eine grundsympathische Underdog-Persönlichkeit spricht, die auch mal groben Unfug veranstalten kann, man möchte sie trotzdem knuddeln. In diesem Sinne ist Slowthai so etwas wie der Robbie Williams des britischen Kitchen-Sink-Rap.

Dazu passen auch naiv wirkende Poesiealbum-Sprüche, die sich durch die Texte aller Songs ziehen: »When life gives you lemons/ Keep your head upright«, heißt es in »Ugly«. Oder: »Even when you’re fed up/ Stack your bread up high/ Everything ain’t nice like cherry pie.« Könnte auch von Winnie the Pooh stammen. Zur Genießbarkeit hin produziert wurde das biestig-herzhafte Stil-Hybrid von Dan Carey, einem der Sound-Schöpfer des jüngsten Post-Punk-Booms in Großbritannien.

Slowthai nimmt die Außenwelt als grundsätzlich »fucked up« wahr, verstärkt noch durch den Krieg in der Ukraine, den er im Titelstück thematisiert. Aber selbst unter finstersten Umständen muss man sich am Riemen reißen und sich darauf besinnen, dass es einem letztlich doch gut geht, ist sein neues Credo. Und wenn man daran zweifelt, muss man es sich halt selbst einreden, wie er es autotherapeutisch in »Feel So Good« macht, einer kruden Mischung aus The-Cure-Vibe und Gorillaz-Modernität. »I feel so good/ I feel so good/ I feel so good« wiederholt er endlos im Refrain. Wenn’s denn hilft… (7.9)