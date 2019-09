Solange Knowles in der Elbphilharmonie Weiße wollen mitwippen - und werden ignoriert

Am Anfang sieht es kurz aus, als würde die Weltpremiere von Solanges "Witness! Composed and Directed by Solange Knowles" in der Elbphilharmonie doch nicht stattfinden. Ihre komplett in pink gekleideten Musiker - ein Kammerorchester mit vielen Bläsern - haben gerade die Bühne betreten. Sich im Halbkreis aufgestellt, einen Tusch gespielt, und warten nun offenbar darauf, dass es ganz still wird in der Elbphilharmonie.

Wird es aber nicht, denn die Rechnung haben sie ohne die Hamburger gemacht. Nach einer Minute Fast-Stille brüllt einer aus dem Publikum "Zugabe!". Gelächter. Der rosa Halbkreis schweigt irritiert. Stille. Die Hamburger jubeln kurz auf. Der Halbkreis schweigt und wartet. "Lauter!" ruft einer von irgendwoher. Die Bläser lassen ihre Instrumente sinken.

Es wird klar: Hamburg und Solanges Band sitzen das jetzt aus. Ein Teil des Publikums beginnt, Vogelzwitschern nachzuahmen. Der andere Teil des Publikums will dem ersten Teil allmählich gern die Fresse polieren.

Minuten vergehen.

Ästhetischer und musikalischer Hochgenuss

Irgendwann erbarmen sich die Künstler doch der Hamburger Kunstbanausen und legen los. Solange entert mit zwei ebenfalls in Pink gekleideten Sängerinnen die Bühne - und was dann dargeboten wird, ist ein ästhetischer und musikalischer Hochgenuss. Nach einem eklektischen Start schleudern die Sängerinnen nacheinander die Köpfe vor und zurück, dass ihre Haare fliegen. Die Blechbläser jammen, der Kontrabass scheppert. Keyboards trudeln dazwischen, die Tuben begehren auf, plötzlich: Break.

Solanges Arrangements ihrer Songs für den ikonischen Konzertsaal haben nichts mit dem üblichen Unplugged-Gedudel gemein. Die Songs sind eher Inseln, die aus einem Meer von Traditionsechos hervorgehen, in dessen buntem Rauschen von Jazz über Soul bis zu den aktuellen Spielarten des Rap eine akustische schwarze Identität hörbar wird.

Schon nach kurzer Zeit stehen und tanzen die ersten Zuschauer, begeistert und hingerissen. Zweimal verlässt Solange die Bühne und singt einzelne Gäste aus nächster Nähe an. Tanzt mit schwarzen Zuschauerinnen. Ein weißer Herr mittleren Alters will auch mitwippen und wird von ihr ignoriert, den darauf folgenden Jubel kann man fast hämisch finden.

Andererseits ist der Herr eben in ein politisches Statement hineingeraten - der Song, den sie darbietet, F.U.B.U. aka "For Us By Us" ist eine Hymne von Schwarzen für Schwarze, "All my niggas in the whole wide world / Made this song to make it all y'all's turn / For us, this shit is for us". Da dürfen Weiße nicht mitspielen. Selbst in der Elbphilharmonie nicht.

Songs, die den Saal beherrschen

Dann schreitet sie die Bühne ab, mit raschen, energischen, weit ausholenden Schritten. Wird wieder Teil der drei Sängerinnen, twerkt - was wohl das erste Twerken in der Historie der Elbphilharmonie sein dürfte. (Gegenhinweise werden gerne angenommen.) Ihre federleichte und zugleich profilstarke Stimme leuchtet im Zwiegesang mit Kontrabass und Piano, manchmal fast wie gelooped, die Instrumente hüpfen quicklebendig durcheinander. Break. Manchmal wirkt die Darstellung fast zerhackt, abrupt. Bewegungen werden angedeutet und dann abgebrochen. Erwartungen generiert und zerstückelt. In der klassischen Instrumentierung der Konzertsaalfassungen zeigt sich die Lebensfreude und musikalische Könnerschaft der Kompositionen beinahe noch mehr als in ihren Alben.

Wenn sie den Songs Raum gibt, beherrschen sie den Saal mühelos: Eine Feier des Schwarzseins in die verschiedensten Richtungen verbunden mit der Welt. Das alte Europa klingt ebenso mit wie die New-Orleans-Big-Band.

Solange beendet das Set mit ihrem Signature-Song "Don't touch my hair". Wirft sich auf den Boden, schüttelt sich. Ein kurzes Aufbäumen, Schluss. Standing Ovations, keine Zugabe. Verneigt sich zweimal und verschwindet.

Erst als man über die Rolltreppenröhre aus dem Konzerthaus befördert wird, da wird einem langsam bewusst, einem musikalischen Weltereignis beigewohnt zu haben.

Lesen Sie hier auch, warum das aktuelle Album von Solange politische Botschaft und Lässigkeit vereint.