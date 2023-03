Album der Woche:

U2 – »Songs of Surrender«

Wenn erfolgreichen Bands nichts Besseres oder gar Originelles mehr einfällt, fangen sie an, sich selbst zu covern. Nachdem die 1976 gegründete Rockband U2 aus Irland schon in den Neunzigerjahren begonnen hatte, den eigenen Superstar-Status mit regelmäßigen Best-of-Kollektionen zu untermauern und sich zuletzt mit neuem Material eher schwertat, tritt sie jetzt in den finalen Zustand der Selbsthistorisierung ein. »Songs of Surrender«, je nach Ausgabe 16 bis 40 Stücke umfassend, ist das MTV-Unplugged-Album von U2, das es unfassbarerweise noch nie gab. Nur dass halt kein von einem Musiksender betreutes Akustik-Konzert der Anlass war, sondern die kürzlich veröffentlichten Memoiren von Sänger Bono , in denen er unter anderem die Anfangstage seiner Band in Dublin Revue passieren lässt. Die »Songs of Surrender«, ein musikalisch und manchmal auch textlich revidiertes Best-of, spielte er nun im Studio, vorrangig zusammen mit Gitarrist The Edge, am Piano oder an der Akustikgitarre ein.

Eine »Re-Imagination« sollte das Album sein, kündigte die Band an. Dagegen spricht erst einmal nichts: Dass einen nach Jahrzehnten des Abspielens der eigenen Gassenhauer das Gefühl beschleichen kann, man müsse den ganzen langweilig gewordenen Kram nochmal gründlich umpflügen, scheint verständlich. Und selbstverständlich können sie mit ihrer Kunst tun und lassen, was sie wollen. Man wünschte sich nur, U2 wären an dieses Projekt nicht mit Altersmilde herangegangen, sondern mit Radikalität.