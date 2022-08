Album der Woche mit Sophia Blenda Endlich Stille!

Es gibt kein Richtig im zugeschriebenen Falschsein: »BH« spielt mit rhetorischen Figuren mit dem Kleidungsstück der weiblichen (Selbst-)Unterdrückung, es steht für »befangene Haltung«, »bedeckenden Hochmut«, aber auch die »bohrende Hoffnung« auf ein Ende des Versteckens. Es geht um die Sehnsucht danach, ein Konstrukt weiblicher Selbstdeformation und männlicher Repression loszuwerden, das dazu dient, »den ganzen Menschen darunter [zu] entmächtigen«, so Blenda im letzten Vers des Songs. In »Fun« taumelt die Protagonistin auf der Party durch alle Zustände ihres »Dancing On My Own«-Gemüts: »Sie bleibt, sie schreit, sie lacht, sie weint / I think I’m having fun tonight«.

Trotz allen Dräuens und Düsterns plädiert Blenda mit ihrer suggestiven, eindringlichen Stimme am Ende für Frohsinn: Mit »Fear Is an Empty Space« mahnt sie die junge Generation zur Unverzagtheit – und beschwört im Titelstück den Aufbruch ins Ungewisse, die Loslösung von Komfortzone und Vergangenheit: »Heiter bleibt, wer an die Zukunft schreibt / Vermessen bleibt der Appell an die große Geborgenheit«, singt sie träumerisch klimpernd an kleine Schwestern, die bald zu großen reifen werden. Als Musikerin fühlte sie sich bisher nicht so ernst genommen, wie sie es gerne hätte, sagte Sophie Löw kürzlich der Wiener Zeitung »Die Presse«. Das dürfte sich hiermit erledigt haben. (9.0)