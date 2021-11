24-Stunden-Marathon Für Kinder in Not tanzt Sophie Ellis-Bextor sogar zu den Nachrichten

Kein »Murder On The Dancefloor«, dafür eine Million Pfund gesammelt: Sängerin Sophie Ellis-Bextor hat für den guten Zweck Tag und Nacht getanzt. In zahlreichen Kostümen – und zu sehr unterschiedlichen Sounds.