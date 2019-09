Rest-Beatles-Reunion Ringo Starr und Paul McCartney spielen Lennon

Die Lieder der "Bermuda Tapes" gehören zu den letzten Tondokumenten, die John Lennon vor seiner Ermordung noch aufnahm. Sie entstanden als Demo-Material für ein neues Album, zu dem es nicht mehr kam. Bis heute sind die Lieder in Album-Form nicht erschienen.

Zumindest für den Song "Grow Old With Me" haben das Paul McCartney und Ringo Starr, die verbliebenen Ex-Beatles, nun geändert. Aufgenommen wurde das Lied für Rigo Starrs kommendes Album "What's My Name" , das im Oktober veröffentlicht wird.

Die Kollaboration von McCartney und Starr ist nicht ohne Beispiel. Auch nach dem Zerbrechen der Kult-Band Beatles im Jahr 1970 kooperierten einzelne Mitglieder der Band immer wieder miteinander. Vor allem McCartney und Starr verloren nie den Kontakt und kollaborierten auf zahlreichen Alben. Auch bei Bühnenauftritten sind Gastauftritte der beiden nicht ungewöhnlich. Zuletzt standen Starr und McCartney im Dezember 2018 und im Juli 2019 gemeinsam auf der Bühne.

Gemeinsame Plattenaufnahmen erregen trotzdem immer wieder große Aufmerksamkeit: Bis zum gewaltsamen Tod John Lennons im Jahr 1980 hatten Fans der Beatles auf eine Wiedervereinigung der Band gehofft. Nach Lennons Tod wurde diese Hoffnung auch auf dessen Söhne Julian und Sean Lennon projiziert, die ebenfalls Musiker sind.

Gerüchte über eine anstehende Wiederauflage der Beatles endeten schließlich mit dem Tod George Harrisons im Jahr 2001. Seitdem kooperierten McCartney und Starr bei mehreren Beatles-Projekten mit eher nostalgischem Charakter: Aufarbeitungen der Beatles-Geschichte in Film, Musical und Musik. Am Film Yesterday, der im Sommer 2019 in die Kinos kam, waren die beiden jedoch nicht beteiligt.

Wie viel Material von John Lennon die "Bermuda Tapes" noch enthalten, ist nicht ganz klar. Bisher wurden nur Auszüge im Rahmen einer Smartphone App veröffentlicht, die Lennons Witwe Yoko Ono 2015 zugunsten der Stiftung "Why Hunger?" veröffentlichte.