»Diese Geige hat direkt neben dem großen Mathematiker und Wissenschaftler gespielt«, als Seidel und Einstein in Einsteins Haus in Princeton zusammen Quartette gespielt hätten, erklärte der Gründer des Auktionshauses Tarisio, Jason Price. 1933 gaben Seidel und Einstein zudem ein Konzert in New York, um aus Nazi-Deutschland geflohene jüdische Wissenschaftler zu unterstützen.

Zuletzt hatte das Instrument einem Sammler aus Japan gehört. Wer sie am Donnerstag ersteigerte, teilte das Auktionshaus nicht mit.