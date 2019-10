Popkünstler spielen John Cage Stiller, Sportfreunde!

Am 29. August 1952 führte der Pianist David Tudor zum ersten Mal John Cages Stück 4'33" auf. Das Konzert in der Maverick Concert Hall nahe Woodstock erzeugte im Publikum einen mittelschweren Aufruhr. Nicht so tumulthaft wie etwa nach Stravinskys "Le sacre du printemps"-Uraufführung, aber doch so heftig, dass er in die Musikgeschichte einging. Cage hatte verfügt, dass der ausführende Musiker sein Instrument nicht bedient - viereinhalb Minuten lang.

Hörbar wurden durch 4'33" mit einem Mal die Geräusche des Raumes, das Räuspern im Publikum, der sich steigernde Unmut. Tudor selbst sah in dem Stück "eine der intensivsten Hörerfahrungen, die man haben kann". Anders gesagt: 4'33" ist eine mit einfachsten Mitteln hergestellte Erweiterung des Begriffes davon, was Musik ist und sein kann.

Darüber denkt man beim britischen Musiklabel Mute von jeher viel nach. Die seit den Achtzigerjahren stilbildende britische Indie-Plattenfirma ist Heimstatt zahlreicher Bands, die Verbindungen zu den Konzepten und Klangwelten der musikalischen Moderne aufgenommen haben. Mute verbindet Populäres mit Experimentellem, Pop mit Post-Punk und Industrial-Noise. Die Alben des Synthiepopduos Erasure stehen neben der konfrontativen Terrormusik von Throbbing Gristle im Katalog.

Schnapsidee fürs Sammlerregal?

Zum 40. Geburtstag leistet sich Mute nun einen kolossalen Witz, der auf den Namen des Labels verweist: Mute, das heißt auf Deutsch auch Stummschalten. Die von dem Musikproduzenten Daniel Miller gegründete und bis heute geführte Firma veröffentlicht an diesem Freitag eine Box mit 58 Coverversionen von 4'33", interpretiert von Popstars wie Depeche Mode, New Order oder Moby, Avantgarde-Größen wie den Einstürzenden Neubauten sowie Newcomern wie Lost Under Heaven.

Man kann die Veröffentlichung mit der Katalognummer STUMM433 als Gimmick fürs Sammlerregal verstehen, das auch noch einem guten Zweck dient (die Erlöse der Box gehen an die British Tinnitus Association und an die Hilfsorganisation Music Minds Matter). Oder als Schnapsidee. Besser noch: Man nimmt die Unternehmung ernst und setzt die Ergebnisse in Beziehung zur Philosophie John Cages.

AFP Popband Depeche Mode: Das Rauschen der Berliner Waldbühne

4'33" sollte ein Nachdenken über die Stille mit den Mitteln der Musik ermöglichen. Stille, schrieb Cage, bedeute aber nicht die faktisch unmögliche Abwesenheit von Geräusch. Klang ist immer. Wenn außen alles still ist, hören wir das Blut im eigenen Körper rauschen. Der eigentliche Gegensatz von Geräusch und Stille, so lässt Cage sich lesen, ist vielmehr der zwischen Intentionalität und Nicht-Intentionalität. Soll heißen: Wenn die Klänge, denen wir unsere Aufmerksamkeit schenken, nicht vom Willen des Künstlers, sondern von den Zufällen der Welt erzeugt werden, hören wir die Stille.

Die Übertragung dieser Idee in den Mute-Kosmos funktioniert leider nur bedingt. Viele der Acts greifen auf etablierte Mittel der Pop-Avantgarde zurück: Field recordings, Verstärkergeräusche, white noise. Depeche Mode, aufgenommen auf der Berliner Waldbühne 2018, und der Industrial-Musiker Boyd Rice bringen zum Beispiel schönes Rauschen zustande.

Oft schließen die Stücke an den jeweiligen Klangkosmos an: Bei Laibach hallt es so monumental, wie man es von der Band kennt. Die Windgeräusche aus Ben Frosts 4'33" wären auch auf einem der letzten Alben des auf Island lebenden Elektronik-Künstlers nicht weiter aufgefallen. Beim Throbbing-Gristle-Ableger Carter Tutti Void hat es während der Aufnahme in Strömen geregnet, dazu erklingen Gong-artige Klänge. Das klingt ganz hübsch. Ansonsten vermeiden die Stücke überwiegend jeden Gebrauchswert.

Getty Images Musiker Moby: John Cage nicht verstanden?

Wirklich konsequent sind nur wenige Beiträge. Bei Fad Gadget etwa, dem Pseudonym des 2002 verstorbenen Avantgarde-Musikers Frank Tovey, ist gar nichts zu hören, tatsächlich Stille. Ausgerechnet die Einstürzenden Neubauten üben sich in Zurückhaltung und steuern den Raumklang eines leeren Studios bei. Sich aus der Klangerzeugung herauszuhalten, fiel offenbar einigen sehr schwer. So zählt Michael Gira von der Noise-Band Swans mit sonorer Stimme die Sekunden der drei Sätze 4'33" herunter - was in diesem Zusammenhang schlicht keinen Sinn ergibt. Moby wiederum hat Cages Ansatz nicht verstanden oder ignoriert ihn, indem er ein kreuzbraves Stück Ambient mit verrauschtem Minimal-Techno-Beat beisteuerte.

Die Idee von STUMM433 las sich so gut, dass die Realisierung vielleicht nur ernüchternd ausfallen konnte. Heute regt sich niemand mehr über 4'33" auf. Über den Charakter des Stücks wird hin und wieder diskutiert, über seine Legitimität nicht. Ganz gleich, ob man Cages Stück als Musik definiert oder nicht, es kann die akustische und visuelle Wahrnehmung des Raums verändern, in dem es sich ereignet. Sei es der Proberaum einer oberösterreichischen Death-Metal-Band oder ein Konzertsaal. Das bedeutet aber auch, dass 4'33" untrennbar mit seiner Aufführungssituation verbunden ist. John Cage hatte an einer Veröffentlichung auf Tonträger kein Interesse.

Konsequent wäre es also gewesen, ausschließlich Liveversionen von 4'33" zu sammeln: 58 Mal der Klang jenes Raumes, in dem die Musiker nichts tun, was als Musizieren im klassischen Sinn beschreibbar wäre. Es bleibt die manchmal gelungene, in den meisten Fällen aber unergiebige Überführung eines der zentralen musikalischen Werke der Avantgarde in einen Popkontext. In diesem Fall verliert der Pop.