Nachdem sich Parks auf ihrem Debüt »Athena« bereits zur Göttin stilisierte, differenziert sie ihren Sound nun mit Rückgriffen in ihre Vergangenheit und die Karriereanfänge in ihrer Heimatstadt Cincinnati noch einmal aus: Was bereits wie ein starkes, scheinbar final geformtes Statement moderner, afrofuturistischer Folk- und Soulmusik wirkte, will sich nun mit aller Macht dem Pop öffnen – ohne dabei auf gewohnte Extravaganzen und Idiosynkrasien zu verzichten. Andere Künstlerinnen würden es nach zwei gefeierten EPs und einem Album vielleicht etwas ruhiger und gediegener angehen, doch Parks hat den Anspruch, die Dinge immer etwas anders zu machen als der Rest. »Cause I'm not average« – weil sie nicht durchschnittlich ist, wie sie in »NBPQ« proklamiert.

Die ganze erste Albumhälfte ist eine Attacke: R&B, Hip-Hop, westafrikanische Einflüsse, Elektronik-Sounds und immer wieder peitschende Perkussion wirbeln den Staub von früh erlebtem Rassismus, Demütigungen, Abfuhren und Kränkungen in Parks’ Biografie, die offenbar zum Teil bis in High-School-Zeiten zurückreichen, als die Afroamerikanerin vielleicht gerne Prom Queen, also Abschlussballkönigin geworden wäre. Was für ein Drama! Furios meckert sie »fake bitches and fake friends« wie einer gewissen »Ciara« oder einem untreuen Boyfriend (»Loyal«) deutliche, erbitterte Verse entgegen. »They gone have a fit when they hear this shit/ So independent«, triumphiert sie in »OMG Britt« wie eine selbstgewisse Göre, die stolz darauf ist, für Empörung zu sorgen, ein Störenfried zu sein.