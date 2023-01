Album der Woche mit Symba Supersofter Deutschrap-Supermann

Die Power, klar, die kommt aus der Jugend und der Popularität. Aber Verantwortung? Wofür gleich noch? Ach ja, fürs Leben! »Alle wollen dies, aber keiner macht das dafür«, sprechsingt er in »Mama wir sind traurig« – und schließt den titelgebenden Refrain mit dem Nachsatz: »Warum weiß ich auch nicht.« Früher sei auch nicht alles einfacher gewesen, das komme einem nur in der Rückverklärung so vor, weiß er im selben Stück. Was ihn aber nicht abhält, sich an vielen Stellen doch wieder in vermeintlich selige Kinderzimmerzeiten mit Tamagotchi, »Super Mario« und »Street Fighter 3« auf der Playstation zurückzuträumen. Erwachsen werden? »Ich weiß doch gar nicht, was das heißt, Digger«, rappt er in »Leben ist gefährlich«. Die »Welt da draußen kann belastend sein«. Aber wer immer nur aufpasst, nie kifft, über die Stränge schlägt oder auch mal Blödsinn macht, wird auch nicht glücklich: »Bruder sei mal ehrlich, pass ich nur auf, hab ich kein’ Spaß.«

Also trägt Symba seine Sneaker, ein Paar von 50 (aber nur fünf T-Shirts), »auf entspannt« und tänzelt mit seinem lässigen Style den Mehringdamm-Boulevard entlang, nicht auf der wilden, sondern auf der sanften Seite. Wer im letzten Track »Weiß« eine politische Botschaft eines Schwarzen über Rassismus in Deutschland vermutet, wird gekonnt auf eine falsche Fährte gelockt. Strahlend »Weiß« sind in dem rührenden Popsongtext über eine offenbar verlorene Liebe nur die kostbaren Retro-Sneaker. (7.8)