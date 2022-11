2016 gelang dem Trio schließlich ein Nummer-Eins-Hit mit »Bad and Boujee«, einer Kollaboration mit dem Rapper Lil Uzi Vert. Ihr zweites Album »Culture« erreichte in der Folge die Spitze der US-Albumscharts. Migos hätten »Popkultur und die gesamte englische Sprache beeinflusst, indem sie ihre Wurzeln in Nord Atlanta in den Mainstream brachten«, lobte damals »Billboard« . Mit »Culture II« und »Culture III« vervollständigten sie bis 2021 eine Albumtrilogie. Zusätzlich veröffentlichte Takeoff 2018 ein Soloalbum namens »The Last Rocket«, zusammen mit Quavo brachte er erst vergangenen Monat die Platte »Only Built for Infinity Links« heraus.