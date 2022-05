Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

»Das Leben kann schwer sein, besonders wenn man versucht, alles auf einmal zu tragen«, so Swift, die über 100 Millionen Platten verkauft hat und mit Grammys überhäuft wurde. Es sei wichtig zu wissen, was man behalten und was man loslassen müsse – zum Beispiel den Groll über Ex-Partner oder den Neid auf die Jobs anderer. »Eine toxische Beziehung kann so viele wunderbare, einfache Freuden aufwiegen. Ihr könnt euch aussuchen, wofür euer Leben Zeit und Platz hat. Seid anspruchsvoll«, riet die Künstlerin den Absolventinnen und Absolventen.