»Ich möchte den Studierenden zeigen, dass diese Texte zwar unzugänglich erscheinen, aber es nicht sind, wenn man sie aus einem etwas anderen Blickwinkel betrachtet«, sagte McCausland. »Shakespeare spricht in gewisser Weise die gleichen Fragen an wie Taylor Swift heute, was verrückt erscheint. Aber er tut es.«

Federn, Füller und Glitzer-Stifte

Elly McCausland ist nicht die Erste, die Swift in den Vorlesungssaal bringt. An der New York University konnten Studierende schon 2022 in einem Kurs die »Anziehungskraft und Abneigung« der Musikerin untersuchen. Seitdem sind weiterere Kurse an US-Universitäten entstanden, die sich mit verschiedenen Aspekten der Künstlerin befassen.