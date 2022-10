In der 64-jährigen Chart-Geschichte war das zuvor noch nie einem Künstler oder einer Künstlerin gelungen.

Auf Twitter freut sich die Künstlerin und schreibt: »10 out of 10 of the Hot 100??? On my 10th album??? I AM IN SHAMBLES« – »10 von 10 in den Hot 100? Auf meinem 10. Album??? ICH BIN TOTAL DURCHEINANDER«.