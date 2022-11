Swift, geboren 1989, ist seit 2004 im Musikgeschäft aktiv – erst als Country-Musikerin, dann zunehmend als Pop-Act. Zuletzt war sie 2018 mit ihrem Album »Reputation« auf Tour.

Als weitere Details zur »Eras Tour« verriet Swift, dass unter anderem Haim, Phoebe Bridgers, Paramore und girl in red als Vorbands auftreten würden. Der erste Teil der Tour soll von April bis August 2023 durch Stadien in den USA führen, über internationale Auftritte werde sie demnächst informieren, so Swift. »Ich kann es gar nicht erwarten, eure wunderschönen Gesichter unterwegs zu sehen. Da hat sich lang was angebahnt«, schloss Swift ihren Instagram-Eintrag.