Taylor Swift veröffentlichte ihr neuestes Album, »Midnights«, im Oktober. Sie kündigte an, auf der »Eras«-Tour Lieder aus ihrer ganzen Karriere zu spielen. Die Nordamerika-Tournee soll im März 2023 beginnen und im August in Los Angeles zu Ende gehen. Internationale Auftritte wurden in Aussicht gestellt, die Daten sind aber noch nicht veröffentlicht.