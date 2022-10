In der Vergangenheit ist Taylor Swift offen mit ihren eigenen Erfahrungen mit Essstörungen und Diätwahn umgegangen. In ihrer Dokumentation »Miss Americana« aus dem Jahr 2020 etwa erklärt sie, in der Vergangenheit »gehungert« zu haben, um einem vermeintlichen Schönheitsideal zu entsprechen.

Nun ist mit »Midnights" das neueste Album der Sängerin erschienen. Zu der darauf enthaltenen Single »Anti-Hero« hat Swift ein Musikvideo veröffentlicht, bei dem sie auch selbst Regie geführt und das Drehbuch geschrieben hat. Um dieses Video ist nun eine derart lebhafte Debatte entbrannt, dass sich Swift offenbar veranlasst sah, eine Szene umzuschneiden.

In der ursprünglichen Version steigt Swift in einer Szene auf eine Badezimmerwage, auf der kurz darauf das Wort »Fat«, zu deutsch »fett«, zu lesen ist. Dazu schüttelt eine zweite Version von Swift, ebenfalls von ihr gespielt, missbilligend den Kopf. Inzwischen ist das Wort »Fat« in den Versionen des Videos auf den großen Plattformen nicht mehr zu finden.