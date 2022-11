Nach zahlreichen Pannen und stundenlangen Wartezeiten für frustrierte Fans beim exklusiven Verkauf erster Tickets für die US-Tournee von Taylor Swift hat das Unternehmen Ticketmaster den Vorverkauf für die US-Stadiontour des Superstars gestoppt. »Aufgrund der außerordentlich hohen Nachfrage an den Ticketverkaufssystemen und des unzureichenden verbleibenden Kartenbestands, um die Nachfrage zu befriedigen, wurde der morgige öffentliche Vorverkauf für ›Taylor Swift The Eras Tour‹ abgesagt«, teilte das Unternehmen am Donnerstag auf Twitter mit.