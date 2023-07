Darüber hinaus hat Swift insgesamt vier Alben gleichzeitig in den Top 10 der neuen »Billboard 200«, da »Speak Now (Taylors Version)« auf Swifts ältere Alben »Midnights«, »Lover« und »Folklore« in den Charts trifft. Sie ist damit der erste lebende Popstar, der seit fast 60 Jahren vier Alben gleichzeitig in den Top 10 hat. Im April 1966 hatte der Trompeter Herb Alpert diesen Rekord aufgestellt.