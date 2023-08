Tweet voller Anspielungen auf Lieder der Künstlerin

»Ich weiß, dass viele (...) in Kanada dich liebend gerne sehen würden«, hatte Trudeau im vergangenen Monat im Onlinedienst X, der vorher Twitter hieß, geschrieben. »Beschere uns keinen weiteren grausamen Sommer«, fügte er hinzu – und nahm damit Bezug auf Swifts Song »Cruel Summer«. In seinem englischsprachigen Tweet finden sich zudem Anspielungen auf die Lieder »Anti Hero« und »I Know Places«. Den Tweet setzte Trudeau bereits am 6. Juli ab. Damals hatte Swift neue Tourdaten bekanntgegeben – allerdings noch ohne Kanada auf der Liste.