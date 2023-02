Tatsächlich musste Daniel Hernandez, so sein bürgerlicher Name, nach mehreren Bewährungsstrafen für 20 Monate ins Gefängnis. Ihm wurden illegaler Waffenbesitz und die Beteiligung an einem bewaffneten Raubüberfall vorgeworfen. Nach vier Monaten Hausarrest ist er seit August 2020 auf freiem Fuß.

Die musikalische Karriere des Rappers mit mexikanischen Wurzeln war zuletzt nicht mehr so erfolgreich. In den USA hatte er zwar zusammen mit Nicki Minaj und dem Song »Trollz« im Sommer 2020 einen Nummer-eins-Hit in den Billboard-Charts. Doch weitere Veröffentlichungen seither kamen, wenn überhaupt, nur auf hintere Positionen der Hitparaden.