Im Dezember beim Konzert in Zürich sind daraus fast die Songs geworden, die man von der Studioaufnahme kennt. Dazu kommen Versionen älterer Stücke, die beinharte Fans begeistern dürften, 25-minütige Versionen von »Echoes« etwa, oder der Syd-Barrett-Klassiker »Set The Controls For The Heart Of The Sun«, den die Band nach 1972 von den Set-Listen ihrer Konzerte strich.

Gerade das Fehlen von Perfektion, der teilweise arg schiefe Gesang, die Geräusche des Publikums, die mitgeschnittenen Gespräche, ermöglichen eine akustische Reise in eine Zeit, die heute von einigen als Höhepunkt der Rockmusik glorifiziert wird. Die Aufnahmen belegen: Als Pink Floyd zum ersten Mal »The Dark Side of the Moon« spielten, herrschte kein andächtiges Schweigen wie in einer Kirche. Sondern Party-Atmosphäre, wie sich das für ein Rockkonzert gehört.