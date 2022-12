Die in Coventry gegründeten Specials feierten in den Siebziger- und Achtzigerjahren in ihrer Heimat eine Reihe von Erfolgen mit Songs wie »Ghost Town«, »Gangsters« und »Too Much Too Young«. Ihre Zusammensetzung aus schwarzen und weißen Bandmitgliedern sowie ihre gesellschaftskritische Ausrichtung galten als revolutionär.