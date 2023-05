Der kanadische Sänger Abel Tesfaye, heute 33 Jahre alt und einer der größten Popstars der Welt, wurde irgendwann The Weeknd – will aber nun wieder Abel Tesfaye sein. Über seinem Instagram-Account steht neuerdings sein Geburtsname. »Als The Weeknd habe ich alles gesagt, was ich sagen kann« , erzählte er vor Kurzem dem US-amerikanischen Magazin »W«. Er sei bald bereit, das Weeknd-Kapitel zu beenden. »Ich werde weiterhin Musik machen, vielleicht als Abel, vielleicht als The Weeknd. Aber ich will The Weeknd immer noch töten. Und das werde ich auch. Irgendwann. Ich versuche definitiv, diese Haut abzulegen und neu geboren zu werden.« Schön kryptisch.