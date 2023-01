Du, du hast, du hast mich, du hast mich geklaut: Nur einen Tag nach ihrer Aufstellung haben Unbekannte eine Bronzestatue des anonymen Künstlers Roxxy Roxx von Rammstein-Sänger Till Lindemann in Rostock gestohlen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Statue stand auf einer Grünfläche im Rostocker Stadtteil Evershagen, wo Lindemann einen Teil seiner Jugend verbrachte. Die Polizei sei am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr über den Diebstahl informiert worden.