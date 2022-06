Rammstein Front-Sänger Till Lindemann sollte zum ersten Mal in Wacken auftreten. Sein Festival-Debüt wurde von den Veranstaltern bereits im Juni 2021 angekündigt . Für seine »Ich hasse Kinder«-Tour ist für dieses Jahr laut offizieller Website unter anderem ein Auftritt in Kiew geplant. Zwei Konzerte in Russland sind abgesagt.

Schon letzten Freitag hatte der Bayerische Rundfunk das fürs Wochenende geplante »Puls«-Open-Air kurzfristig abgesagt. Der Grund: fehlende Sicherheitsleute. Bereits angereiste Besucher wurden gebeten, wieder zu gehen.