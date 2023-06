Rammstein hatte am 22. Mai in Vilnius das erste Konzert seiner laufenden Europa-Tournee gegeben. In sozialen Medien erhob Shelby Lynn anschließend Vorwürfe, im Umfeld des Konzerts womöglich betäubt und verletzt worden zu sein. Ausgelöst von den Lynns Erfahrungsbericht erhoben wenig später mehrere Frauen Vorwürfe gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann.