»Mit von uns vertretenen Werten und Moralvorstellungen nicht vereinbar«

In der Stellungnahme zeigt sich GGPoker durch die Entwicklungen der vergangenen Tage »zutiefst erschüttert und schockiert«. Man distanziere sich »ausdrücklich und vollumfänglich, da die im Raum stehenden Vorwürfe in keinster Weise mit den von uns vertretenen Werten und Moralvorstellungen vereinbar sind«, so der Onlinepoker-Anbieter. »Allen Betroffenen möchten wir unser aufrichtiges Mitgefühl ausdrücken.«