»Meine Zunge hat keinen Knochen / Und so sag ich, was ich will«: So geht der Refrain der neuen Solosingle von Till Lindemann. Es ist der erste neu veröffentlichte Song, seit Lindemann und seine Hauptband Rammstein wegen eines Castingsystems in die Kritik geraten sind, mit dessen Hilfe ihm Frauen für sexuelle Handlungen zugeführt wurden. Lindemann hat sich dazu noch nicht inhaltlich geäußert.