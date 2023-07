Tony Bennetts Karriere umspannte acht Jahrzehnte. Seine Stimme wird als honigwarm beschrieben, sein Stil als elegant und überschwänglich. Zu seinem Repertoire gehörten Songs des Great American Songbook wie »I Get A Kick Out Of You«, »Love Is Here To Stay«, »Rags To Riches« und »The Best Is Yet To Come«. Begleitet wurde er sowohl von kleinen Jazz-Bands als auch großen Orchestern.

Bennetts Karriere begann als singender Kellner in italienischen Lokalen im New Yorker Stadtteil Queens, wo er 1926 als Anthony Dominick Benedetto geboren wurde. Im Zweiten Weltkrieg kämpfte er unter anderem in der Schlacht um die Ardennen. Nach Kriegsende blieb er bis 1946 in Mannheim stationiert. Nach seiner Rückkehr in die USA trat er mit verschiedenen Militärorchestern auf, bevor Bennett 1950 seinen ersten Plattenvertrag bei Columbia bekam. Dem Label blieb er fast seine gesamte Karriere hindurch treu.