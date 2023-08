»L’Italiano« Sänger Toto Cutugno ist tot

Salvatore Cutugno, so sein bürgerlicher Name, kam 1943 in der toskanischen Gemeinde Fosdinovo als Sohn von Sizilianern zur Welt. Seine Familie und ihn verschlug es nach La Spezia in Ligurien. Früh interessierte er sich für die Musik: Er lernte Schlagzeug und Akkordeon. Als junger Mann sang Cutugno in einer Band.

Fiat 600 und Menthol-Rasiercreme

Insbesondere »L’Italiano« wird bis heute mit Italien verbunden. Kein Klischee bleibt unberührt – vom Fiat 600 über die Menthol-Rasiercreme bis zum blauen Nadelstreifenanzug – doch gerade deswegen brachte er seinen vielen Fans Italien näher.