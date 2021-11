Türkei Syrischer Sänger Omar Souleyman aus dem Gefängnis entlassen

Ihm wurde Mitgliedschaft in der syrisch-kurdischen YPG-Miliz vorgeworfen: Seit Mittwoch saß Omar Souleyman in der Türkei in Haft. Nun ist der Musiker wieder frei – musste zuvor allerdings eine Erklärung abgeben.