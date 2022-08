Türkische Popsängerin Gülşen In Haft nach Scherz über religiöse Schulen

Ein Video von der Szene machte in den sozialen Netzwerken die Runde. Twitter-Nutzer teilten es laut »CNN« am Donnerstag und forderten Gülşens Verhaftung mit der Begründung, dass es beleidigend sei, die Schulen mit Perversen in Verbindung zu bringen.

Nach ihrer Festnahme postete Gülşen eine Nachricht in den sozialen Netzwerken , in der sie sich bei jenen, die sich durch den Witz beleidigt fühlten, entschuldigte und sagte, er sei von »böswilligen Menschen, die unser Land polarisieren wollen« verdreht worden. Später sagte sie laut »CNN« in einer Stellungnahme, dass es sich um einen »unglücklichen Scherz« gehandelt habe und bat um ihre Freilassung, da sie ein Kind habe, das von ihr abhänge.