Twiggy-Musical geplant Großer Schaulauf für ein Arbeiterklasse-Model

Der Brite Ben Elton, Autor und Komponist, der unter anderem auch das Queen-Musical »We Will Rock You« geschrieben hat, will die Geschichte des ehemaligen Models mit neuen Schwerpunkten erzählen. Dem »Guardian« sagte Elton, er wolle sich auf ihre Herkunft und die Tatsache konzentrieren, dass es Twiggy aus einfachen Verhältnissen bis ganz oben geschafft hat. Diese Zeit um 1966 herum »fühlte sich an wie eine Zeit der unendlichen Möglichkeiten, ein anderes Großbritannien, in dem für einen kurzen, glänzenden Moment die Menschen aus der Arbeiterklasse wirklich eine Chance hatten«. Es sei sogar cool, modisch und fast zwingend notwendig gewesen, zur Arbeiterklasse zu gehören, so Elton.