In den Albumcharts war Udo Lindenberg zuletzt schon öfters in hohen Sphären unterwegs, seit »Stark wie zwei« von 2008 sind noch drei weitere Alben des 1946 in Gronau geborene Sänger auf Platz eins gekommen. Aber in den Singlecharts konnte Lindenberg bislang noch nie wirklich reüssieren. Bisher waren seine größten Erfolge dort eine MTV-Unplugged-Version seiner alten Ballade »Cello« (Platz vier 2011) und natürlich der »Sonderzug nach Pankow«, der 1983 bis auf Rang fünf fuhr.