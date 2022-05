Solidarität und moralische Unterstützung musikalischer Art gab es am Sonntag für einige vom Krieg gestresste Ukrainer: Eine Hälfte der irischen Rockband U2 ist in einer U-Bahn-Station in der Innenstadt von Kiew aufgetreten.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP spielten Sänger Bono Vox, 61, und Gitarrist The Edge, 60, vor einem kleinen Publikum ihre Hits »Sunday Bloody Sunday«, »With Or Without You«, und »Desire« sowie eine Coverversion von Ben E. Kings »Stand By Me«. Unter den Zuhörern befanden sich offenbar auch erschöpfte Mitglieder der ukrainischen Streitkräfte.