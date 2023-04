Der britische Musiker Ed Sheeran hat in dem gegen ihn laufenden Plagiatsprozess in New York zur Gitarre gegriffen, um seine Unschuld zu beweisen. Wie US-amerikanische Medien berichteten, gab der 32-Jährige den Geschworenen im vollen Gerichtssaal am Donnerstag ein kurzes Gratiskonzert: Er spielte die entscheidenden vier Akkorde seines Hits »Thinking Out Loud«. So wollte Sheeran zeigen, dass die Akkorde für seinen Song funktionieren, nicht aber für den Soul-Klassiker »Let's Get It On« von Marvin Gaye aus dem Jahr 1973.