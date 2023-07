Die Eagles sind die Schöpfer diverser unvergesslicher Hits, darunter auch »One of These Nights« oder »Take It to the Limit«, mit denen sie in den Siebzigerjahren häufig die Hitlisten dominierten. Die Band prägte die sogenannte West Coast Music, eine vom Country geprägte, sehr melodische Stilrichtung des Rock.

Einen Auftritt mit ihrem größten Hit »Hotel Californa« können Sie hier auf YouTube ansehen: