Abgehört - neue Musik Bedrohte Mächte, insulare Gefühle, seltsame Zeiten

Vampire Weekend - "Father Of The Bride"

(Columbia/Sony, seit 3. Mai)

"Ah, ah, ah, Aaaah, things have never been stranger": Ja, das kann man wohl sagen. Ezra Koenig singt diese Zeile erst gegen Ende des neuen Albums von Vampire Weekend. Bis dahin hatte man genug Zeit, die ganze Wiederkehr dieser Band reichlich "strange", also seltsam, zu finden.

Sechs Jahre sind seit "Modern Vampires Of The City" vergangen, dem fulminanten, extrem verdichteten Abschluss eines Album-Triples, das Vampire Weekend zur Rockband mit dem vielleicht größten Innovationsversprechen jener Zeit gemacht hatte. Was sollte dem folgen? Sänger und Songschreiber Koenig beschreibt die Seiten seines Notizbuchs, die er zwischenzeitlich mit Texten und Ideen füllen wollte, im gleichnamigen Song als "unbearably white" - unerträglich weiß.

Eigentlich geht es in dem Lied, wie auf allen Songs des Albums, ausschließlich um Privates, aber "unbearably white" und die bedrohlich Lawine, die Koenig dazu beschreibt, kann man natürlich auch als politischen Kommentar auf das Aufbegehren der White Supremacy gegen ihren Niedergang lesen. Wenn man will. Koenig nennt auch Diego Garcia in diesem Text, jenes Atoll der Salomonen, das letzte Überbleibsel britischer Kolonialmacht im Indischen Ozean, paradiesische Herberge einer riesigen, geostrategisch bedeutsamen US-Militärbasis. Demnächst soll sie der souveränen lokalen Regierung zurückgegeben werden. Die Musik dazu ist ein melancholischer Blues, der immer wieder staunend vor einer flirrenden, afrikanischen Gitarrenfigur verharrt. Bedrohte Mächte, insulare Gefühle, seltsame Zeiten.

Mit einer splittrigen Masse aus ambivalent lesbarem Text und ähnlich changierender Musik füllte Koenig dann letztlich ein Doppelalbum mit 18 Songs, die als übergreifendes Konzept die Geschichte einer Eheschließung und ihres Überdauerns nach dem Einbruch der Realität erzählt. Aber ein Konzeptalbum ist "Father of The Bride" dann eben doch nicht, dazu ist es viel zu disparat in seiner Stilistik, es verwirbelt Country- und AOR-Rock zusammen mit den Resten der einst für die Band typischen Rhythmen und Grooves aus Zentralafrika.

Es gibt eklektzistisch ausgewählten Samples (u.a. aus einem Hans-Zimmer-Soundtrack), einen furiosem Flamenco ("Sympathy"), viel Sixties-Sweetness und Psychedelik ("Bambina", "Sunflower") und ergibt einen bestechend fröhlichen Universalpop, also eine urban-bohemistische Intelligenz-Version von Coldplays "Viva la Vida", wenn man es gut mit Vampire Weekend meint. Wenn nicht, könnte man inzwischen auch Vergleiche mit Adult-Rock-Muckern wie der Dave Matthews Band oder Phish ziehen. Die Tendenz war immer schon da, jetzt schlägt sie deutlicher durch.

Andreas Borcholtes Playlist KW 19 SPIEGEL ONLINE Playlist auf Spotify 1. She Keeps Bees: Dominance 2. Kate Tempest: Firesmoke 3. Slowthai: Nothing Great About Britain 4. Vampire Weekend: Sympathy 5. Big Thief: UFOF 6. Rhye: Needed 7. Nikisi: The Dark Orchestra 8. Eartheater: Concealer 9. Kedr Livansky: Sky Kisses 10. Jamila Woods: Zora

Aber "Father Of The Bride" bleibt viel zu flüchtig für solche schweren Überlegungen. Das beginnt schon beim simplizistischen Grafik-Cover: Warum sich noch Mühe geben? Sechs Songs des Albums launchte die Band bereits in den Wochen vor Veröffentlichung; Koenig selbst, im vollen Bewusstsein veränderter Hör und Musikkonsum-Gewohnheiten im Spotify-Zeitalter. Dazu soll sie gesagt haben, man solle einfach ein paar Songs weglassen, wenn einem das Album mit einer Stunde Spielzeit zu lang erscheint. Das sollten sich mal jene dauer-rappenden und -trappenden Hip-Hopper hinter die Ohren schreiben, die regelmäßig die Geduld ihrer Fans mit endlosen Album-Längen strapazieren.

Mit ihnen konkurriert eine in den Pop-Mainstream auskragende Rockband wie Vampire Weekend natürlich aufs Brutalste um die schwindende Aufmerksamkeit des jüngeren Publikums. Was hat eine aus inzwischen nur noch drei schnöseligen Columbia-Alumni von der Ostküste bestehende Band (Allzweckwaffe Rostam Batmanglij ist jetzt solo unterwegs) gegen die Attraktivität der Rapper und R&B-SängerInnen überhaupt noch anzubieten? Vielleicht nicht viel mehr als ein paar leichte Pop-Tunes für die Mellow-out-Playlist.

Seine Stammkundschaft aber, also die mit der Band gealterten Nullerjahre-Indies aus bürgerlichen Verhältnissen, nimmt Koenig and die Hand wie der weise Brautvater im Titel. Ihnen, den wie er selbst zu Familienvätern gewordenen Ex-Modejunkies und Pop-Nerds, bietet er vor allem in den zusammen mit Danielle Haim gesungenen Beziehungs-Dialogen mehrerer Songs eine entwaffnende Gelassenheit an: Wohl nicht umsonst basiert die Single "Harmony Hall" auf einem Motiv aus George Michaels Hedonisten-Hymne "Freedom".

In der Überforderung der "seltsamen" Zeiten unserer Gegenwart fand Koenig eine in Familie und Band-Kollektiv abgefederte Zufriedenheit, die jeden dieser prallen, fast berstenden Songs saturiert: "When I was young I was told I'd find/ One Rich man in ten has a satisfied mind/ And I'm the one", singt er in "Rich Man" - und reflektiert sein Privileg damit ebenso wie er sich drauf ausruht. Seit den Achtzigern hat Rock'n'Roll nicht mehr so spießig geklungen. Aber das waren ja auch ähnlich strange Zeiten wie jetzt. (8.0) Andreas Borcholte

Preisabfragezeitpunkt:

07.05.2019, 09:45 Uhr

Ohne Gewähr ANZEIGE Father of the Bride Label: Smi Col (Sony Music) Preis: EUR 12,44

She Keeps Bees - "Kinship"

(BB*Island, ab 10. Mai)

Wer kennt Katie Lee? Jessica Larrabee und Andy LaPlant alias She Keeps Bees zitieren in ihrem Song "Coyote" die amerikanische Folkmusikerin, die seit den Sechzigerjahren Protestlieder gegen die Ausbeutung der Natur, gegen Staudammbauten und Flussbegradigungen sang. Lee war eine unerschrockene Aktivistin, die bis zu ihrem Tod 2017 Umweltschändern die Pest an den Hals wünschte. Wäre sie noch am Leben, riefe sie womöglich gemeinsam mit Greta Thunberg zum globalen Flugboykott auf, wer weiß.

Hätte es für den kürzlich begangenen "World Earth Day" einen Soundtrack geben sollen, wäre das fünfte Album von She Keeps Bees die passende Wahl gewesen: Weniger explizit als Katie Lee in ihren Colorado-River-Songs, aber nicht minder eindringlich zelebriert "Kinship" die absichtslose Schönheit der Natur und des Universums. Störfaktor der kosmischen Balance ist der Mensch mit seinem Regulierungswahn, daran lässt das New Yorker Duo keinen Zweifel: "Dominance is a dead end/ Serves evolution no purpose", singt Larrabee mit ihrer wundervollen, warm-rauhen Stimme, die manche an Cat Power erinnert, und weiter: "Hungry ghost with low purpose/ Possessed by polarity/ Claiming that their side is right / don't know what to do".

Für die Arbeit an "Kinship" zogen Larrabee und LaPlant von Brooklyn aufs Land nach upstate New York, suchten Antworten auf familiäre Krisen und fanden mit ihren MusikerfreundInnen Alice Dixon, Kevin Sullivan und Penn Sultan (Last Good Tooth) sowie Eric Maltz zu einem buchstäblich organischen Sound. Der spröde, minimalistische Gitarre-Schlagzeug-Bluesrock früherer Veröffentlichungen ist hier kaum noch auszumachen. Was sich auf der Vorgängerplatte "Eight Houses" schon leise ankündigte, findet auf "Kinship" zu seiner Form: elegant fließende, tänzelnde oder suggestiv rauschende Folk- und Soulkreationen aus Cello, Streichern und Piano, die mit den Songtexten symbiotisch zu verschmelzen scheinen.

Ozeane, Gezeiten, Gestirne, Neptuns Pferde: Larrabee personifiziert die Elemente, findet in alten Mythologien tiefe, ewig gültige Weisheit: "Wild places moves us closer to conscious kinship/ Living water mother of all", heißt es im Percussion-getriebenen Titelstück, in dem die Verheißung mitschwingt, dass doch noch nicht alles verloren ist, sofern wir nur der "Queen of Cups" aus den Tarot-Karten vertrauen, der Herrscherin über das Wasserreich.

Denn: "Kinship", unsere verwandtschaftliche Beziehung zur belebten und unbelebten Natur, erwächst nicht nur aus Katie Lees prosaischem Aktivismus, sondern auch aus Naturmystik und Astrologie im Geiste Caroline Caseys, von der Jessica Larrabee ebenfalls inspiriert ist. Und klingt die Textzeile "cast a net out wide" aus "First Quarter Moon" nicht eigentlich wie "Castaneda, why?" Wer sich vor esoterischen Ausflügen nicht fürchtet, kann aus "Kinship" geradezu magische Kräfte ziehen. (8.0) Christina Mohr

Preisabfragezeitpunkt:

07.05.2019, 09:48 Uhr

Ohne Gewähr ANZEIGE Kinship Label: Bb*Island / Cargo Preis: EUR 19,54

Von Spar - "Under Pressure"

(Bureau B/Indigo, ab 10. Mai)

Zu viel Gegenwart kann der Zukunft auch im Weg stehen. Denn wie soll sich die Imagination in unbekannte Klangräume vordenken, wenn die bestimmende Bewegung im Pop gerade weder vorwärts noch rückwärts, sondern vor allem seitwärts zielt? Einbinden, verbinden, ausbreiten sind die Mechaniken des von Hip-Hop dominierten Pop der Gegenwart. Von Spar haben in ihrer über 15-jährigen Bandgeschichte solchen musikalischen Großströmungen nicht immer entgegen gestanden, mit ihrem fünften Album "Under Pressure" tun sie es nun aber vehement und klingen gerade deshalb ziemlich aufregend.

Spätestens wenn auf "A Dream Part 2" ein wunderbarer New-Age-Synthie anfängt, den sanft vor sich hin puckernden Eröffnungstrack in der zweiten Variation vor sich herzutreiben, trifft es einen wie der Blitz: Pop als Avantgarde, als eine Musik, die sich in die Zukunft absondert und nicht darauf achtet, wie viele ihr folgen - wie lang wurde diese Idee musikalisch schon nicht mehr durchgespielt? Von Spar lassen diese Idee via Zitat wiederaufleben, die Kölner spüren ihr im Krautrock der Siebziger und Art-Pop der Achtziger nach. "Not to Forget" kombiniert den blubbernden German Groove von Krautrock mit euphorischen Korg-Akzenten, in "Better Late" schraubt sich eine Postpunk-Fissel-Gitarre ins Weltall. Verbunden ist das jeweils mit einer ausgetüftelten Rhythmik und oftmals den blechern melancholischen Vocals von Chris A. Cummings, der auf vier Tracks seine Variation von digital love präsentiert. Auf dem zentralen Stück "Extend the Song" übernimmt allerdings Laetitia Sadier von Stereolab den Gesang, was fast schon zu passgenau ist. Sadiers Band kombinierte in den Neunzigern selber Avantgarde-Sensibilitäten mit Pop-Begeisterung und nerdiger Musikarchiv-Arbeit und wird damit gerade wieder entdeckt: Seit vergangenem Herbst erscheinen nach und nach neu gemasterte Ausgaben ihrer bislang sieben Alben, in diesem Sommer tourt die Band erstmals seit zwölf Jahren wieder durch USA und Europa. Zwei Bands, ein Ansatz: Vielleicht kommen Von Spar als Trend so doch wieder in der Gegenwart an. (8.3) Hannah Pilarczyk

Preisabfragezeitpunkt:

07.05.2019, 09:46 Uhr

Ohne Gewähr ANZEIGE Under Pressure Label: Bureau B / Indigo Preis: EUR 16,99

Jamila Woods - "Legacy! Legacy!

(Jagjaguwar/Cargo, ab 10. Mai)

So, Hefte raus zur Lernabfrage! Thema: Black History. Wer alle einflussreichen schwarzen Künstler-Persönlichkeiten, die Jamila Woods in den Songtiteln ihres neuen Albums nur beim Vor- oder Nachnamen nennt, auf Anhieb errät und kennt, kriegt ein Sternchen. Einiges ist einfach: "Miles", das ist Miles Davis, klar. Auch "Basquiat", "Eartha", "Baldwin" oder "Muddy" erschließen sich, aber bei "Zora", "Giovanni" und "Sonia" muss man sich schon auskennen in der Historie des afroamerikanischen Diskurses. Und wer ist eigentlich "Betty"? Vermutlich die Funk-Pionierin Betty Davis. Kennt Ihr nicht? Legacy, Kinder, Legacy!

Bevor sie anfing, ihre Gedichte und Gedanken auch musikalisch umzusetzen, war Jamila Woods künstlerische Direktorin der Non-Profit-Organisation Young Chicago Authors; ihr Thema ist der Lebensalltag von schwarzen und Latino-Frauen in der drittgrößten US-Stadt am Lake Michigan. Ein gleichermaßen intellektuelles und didaktisches Projekt wie "Legacy! Legacy!" passt also gut zu ihr. In einem guten Dutzend Songs würdigt sie die Inspiration jener künstlerischen Vorväter und -mütter, aus denen sie ihr Selbstbewusstsein als afroamerikanische Frau und ihre Identität als Autorin schöpfte.

Es sind mit zahlreichen Referenzen und Verweisen durchwirkte Hommagen, die jedoch ebenso in der Gegenwart spielen wie die Stücke auf Woods' bemerkenswertem Album "HEAVN", das vor drei Jahren erschien. "Legacy! Legacy!", die Ausrufezeichen signalisieren es, ist ein dringliches, identitätspolitische Relevanz verhandelndes Statement, eine aus den Leistungen und Weisheiten der Vergangenheit geschöpftes black consciousness - und eine Ergänzung zu dem, was Pop-KünstlerInnen wie Solange und Beyoncé Knowles, Kelela oder Kelsey Lu in ihrer Musik thematisieren.

Abgehört im Radio Mittwochs um 23 Uhr gibt es beim Hamburger Web-Radio ByteFM ein Abgehört-Mixtape mit vielen Songs aus den besprochenen Platten und Highlights aus der persönlichen Playlist von Andreas Borcholte.

Dennoch fehlt vielen Songs die Dringlichkeit von "HEAVN", was am gediegenen, zumeist zurückhaltend-smoothen Jazz-Vortrag der Sängerin Woods liegt, vor allem aber an der Retro-Haftigkeit der Musik. Zusammen mit einem Produzententeam aus ihrem Chicagoer Umfeld entwirft Woods ein Adult-R&B-Ambiente, das auch vor schrecklich gniedelnden Gitarrensoli nicht bremst, wie in "Giovanni" (über die Poetin Nikki Giovanni). Selbst wenn sie für "Sonia" (über Sonia Sanchez) mit Nitty Scott eine junge Rapperin rekrutiert, bleibt der Sound des Albums in einer seltsam verstaubt wirkenden Pastiche aus Neunzigerjahre-Boom-Bap, uncoolen Fusion-Gemucke und Rockpalast-Jazz hängen. They wanna see me angry, they wanna see me bear my teeth", singt sie in "Basquiat" über einem Percussion-Gefitzel Modell "Regatta de Blanc". Ja genau, aber den wütenden, hitzigen Rap-Part übernimmt dann leider Produzent Saba.

Bis man sich zum Antik-House-Remix von Eröffnungsstück "Betty" durchgearbeitet hat, vergeht in diesem gemächlich-andächtigen Bibliotheken-Groove eine interessante und sorgfältig kuratierte, aber auch sehr lange Dreiviertelstunde kunstsinniges Proseminar. (6.5) Andreas Borcholte

Preisabfragezeitpunkt:

07.05.2019, 09:49 Uhr

Ohne Gewähr ANZEIGE Legacy! Legacy! Label: Jagjaguwar / Cargo Preis: EUR 14,99

Wertung: Von "0" (absolutes Desaster) bis "10" (absoluter Klassiker)