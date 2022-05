Evangelios Papathanassiou wurde am 29. März 1943 in Agria bei Volos geboren. Als Musiker war er unter der in Griechenland gebräuchlichen Kurzform seines Vornamens bekannt: Vangelis. Seine Filmmusik zu »Chariots of Fire« (deutsch: »Die Stunde des Siegers«) wurde mit einem Oscar ausgezeichnet; seine spezielle Mischung aus elektronischen Klängen und großen Emotionen machte Vangelis' Musik zur idealen Begleitung für Sportveranstaltungen und Raumfahrtmissionen. Am Donnerstag machte eine Anwaltskanzlei Vangelis' Tod öffentlich; sein Assistent gab bekannt , dass der Musiker am 17. Mai in einem Pariser Krankenhaus an Herzversagen gestorben sei.